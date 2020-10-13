Названо найпереоціненішого футболіста в історії спорту

Ace Football провів дослідження і назвав найпереоціненішого футболіста в історії спорту. Спершу були виявлені 20 кандидатів, а потім було проведене повторне опитування.

Повідомляється, що співробітники видання опитали тисячі футбольних фанатів з Європи. Опитування було проведено у два етапи. Спочатку відібрали 20 кандидатів на звання найпереоціненішого гравця, потім провели повторне опитування. Всього в голосуванні взяв участь 6121 уболівальник.

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"Найпереоціненішим визнали колишнього півзахисника Ліверпуля і збірної Англії Стівена Джеррарда. 23,5% респондентів назвали саме його", – говорять автори дослідження.

На другому місці розташувався французький півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба (22%). Триразовий чемпіон світу в складі збірної Бразилії Пеле посів третю сходинку (20%).

У 2010 році журнал The Guardian включив Джеррарда у список збірної найкращих гравців в історії футболу.

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