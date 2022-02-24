Вимикати світло і прилади не потрібно: Укренерго про фейк, який поширюється у мережі

Важливо розуміти, що зараз ведеться війна відразу ж на кількох фронтах. Один з них – інформаційний. Тож ми рекомендуємо фільтрувати інформацію та перевіряти її. Зокрема про вимикання світла в Україні у ніч проти 25 лютого!

На своїй сторінці у фейсбуці НЕК "Укренерго" закликала українців не вірити фейкам, які поширюються у мережі. Мовиться про заклик вимикати у цю ніч світло.

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"У соцмережах і деяких ЗМІ поширюють ФЕЙКИ про те, що 23:30 потрібно вимкнути всі прилади та до нуля знизити споживання в оселях. Начебто через підключення нашої енергомережі до європейської системи", – починається повідомлення.

Далі установа підкреслює, що саме так працює ворог. Мовляв, відповідні заклики спрямовані винятково на те, щоб завдати удару по українській енергосистемі.

"Укренерго офіційно спростовує цю інформацію та заявляє, що енергосистема працює у нормальному режимі та буде працювати. Нічого вимикати не потрібно і ніхто нікуди не підключається вночі", – підкреслюють у компанії.

Також у повідомленні закликають споживати електроенергію відповідально та не вестися на провокації ворога!

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