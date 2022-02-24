Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

Вимикати світло і прилади не потрібно: Укренерго про фейк, який поширюється у мережі

  • 24
Укренерго спростував фейки про вимкнення світла вночі - фото 1
Укренерго спростував фейки про вимкнення світла вночі

Важливо розуміти, що зараз ведеться війна відразу ж на кількох фронтах. Один з них – інформаційний. Тож ми рекомендуємо фільтрувати інформацію та перевіряти її. Зокрема про вимикання світла в Україні у ніч проти 25 лютого!

На своїй сторінці у фейсбуці НЕК "Укренерго" закликала українців не вірити фейкам, які поширюються у мережі. Мовиться про заклик вимикати у цю ніч світло.

Це цікаво: Як не стати жертвою фейків, які ширить Росія: інструкція від СБУ

"У соцмережах і деяких ЗМІ поширюють ФЕЙКИ про те, що 23:30 потрібно вимкнути всі прилади та до нуля знизити споживання в оселях. Начебто через підключення нашої енергомережі до європейської системи", – починається повідомлення.

Далі установа підкреслює, що саме так працює ворог. Мовляв, відповідні заклики спрямовані винятково на те, щоб завдати удару по українській енергосистемі.

Вимикати світло і прилади не потрібно: Укренерго про фейк, який поширюється у мережі - фото 498719

"Укренерго офіційно спростовує цю інформацію та заявляє, що енергосистема працює у нормальному режимі та буде працювати. Нічого вимикати не потрібно і ніхто нікуди не підключається вночі", – підкреслюють у компанії.

Також у повідомленні закликають споживати електроенергію відповідально та не вестися на провокації ворога!

Читайте також: Що можна, а що заборонено під час комендантської години в місті: перелік умов

пропозиції партнерів
Новини