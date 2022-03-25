83% українців за те, щоб українська мова була єдиною державною: опитування

Усе менше людей виступають за те, щоб російська була другою державною мовою

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування. Воно пролило світло на безліч питань, пов'язаних з українською мовою та її становищем у нашій країні. Спойлер: результати втішні.

В опитуванні, проведеному соціологічною групою, взяли участь 1000 респондентів. Воно відбувалося по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

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Результати опитування

Рідною українську мову вважають 76% респондентів. Зауважимо, що у 2012 році ця цифра була 57%.

За те, щоб українська мова була єдиною державною проголосували 83% опитаних. Така думка домінує у всіх макрорегіонах, вікових, а також мовних групах.

Цікаво: якщо у мирний час за надання російській мові статусу державної виступала чверть, то зараз мовиться лише про 7%.

Чи існує в Україні "мовна проблема"

67% респондентів вважають, що не існує проблем між україномовним і російськомовним населенням України;

19% вважають, що мовна проблема таки є, але вона не настільки важлива;

12% вважають, що мовне питання – загроза внутрішній безпеці;

2% не змогли дати однозначну відповідь.

Важливо! Попереднє опитування показало, що лише 2% українців вважають, що Росія дійсно прийшла, щоб захищати російськомовне населення. Це свідчить про те, що наратив, який активно поширюється у пропагандистських ЗМІ не спрацював.

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