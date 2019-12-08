Вільний: трейлер нового фільму з Райаном Рейнольдсом у відеогрі

У мережі з'явився перший трейлер до нового фантастичного бойовика Вільний (Free Guy), де головну роль виконав харизматичний Райан Рейнольдс, який таки має частинку Дедпула у кожній стрічці. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Кіностудія 20th Century Fox потішила фанатів промо до комедійного та фантастичного екшну з Вільний (Free Guy), дата виходу якого запланована вже на 3 липня 2020 року.

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Сюжет розповідає про звичайного клерка у банку, кожен день якого схожий на інший. І все триває до одного моменту, коли головний герой усвідомлює, що живе у відеогрі. Щоправда, він далеко не головний персонаж, а просто другорядна людинка без місії. Звісно ж, він це змінить, адже у будь-якому світі потрібні хороші герої, а не тільки поганці.

У головних ролях: Райан Рейнольд, Джоді Комер, Джо Кірі, Тайка Вайтіті та інші.

Вільний 2020: дивитись трейлер фільму онлайн:

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