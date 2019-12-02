Не час помирати: перший тизер 25 фільму про Джеймса Бонда

У мережі з'явився перший тизер до вже 25-го фільму про пригоди агента 007 Джеймса Бонда під назвою "Не час помирати" (NO TIME TO DIE). Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Кіностудія Universal Pictures презентувала перше промо до нового фільму "Не час помирати" (NO TIME TO DIE), який продовжить пригоди про секретного агента британської служби розвідки Джеймса Бонда. Прем'єра вже 25 фільму запланована на 9 квітня 2020 року.

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Сюжет розповість про те, як Бонд вирішує піти на пенсію та летить на Ямайку. Однак і там його знаходить старий друг Фелікс Лейтер та просить про допомогу. Вже востаннє Джеймс піде на справді серйозну місію, щоб знайти викраденого науковця. Відзначимо, що це буде перша стрічка, у якій Бонд кататиметься на розкішному електрокарі.

У головних ролях: Деніел Крейг (вже востаннє), Рамі Малек, Леа Сейду, Рейф Файнс, Крістоф Вальц, Лашана Лінч, Біллі Магнуссен, Джеффрі Райт та інші.

Не час помирати: дивитись трейлер нового фільму онлайн:

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