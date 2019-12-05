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Не час помирати: дивіться трейлер нового фільму про Бонда

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Не час помирати: трейлер фільму про агента 007 - фото 1
Не час помирати: трейлер фільму про агента 007

У мережі показали перший трейлер до вже 25-го фільму про агента 007 Джеймса Бонда, який отримав назву "Не час помирати" (NO TIME TO DIE). Дізнавайтесь сюжет і дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Universal Pictures офіційно представила перший повноцінний трейлер фільму "Не час помирати" (NO TIME TO DIE), який розповідає про продовження пригод секретного агента британської служби розвідки Джеймса Бонда. Прем'єра фільму в Україні запланована на 9 квітня 2020 року.

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Сюжет розгортається навколо Джеймса Бонда, який нарешті вирішує піти на пенсію та летить на Ямайку. Однак і там його знаходить старий друг Фелікс Лейтер та просить про допомогу. Вже востаннє Джеймс піде на справді серйозну місію, щоб відшукати зниклого науковця. Відзначимо, що це буде перша стрічка, у якій Бонд кататиметься на розкішному електрокарі, а також не буде агентом 007. Його місце на службі займе розкішна темношкіра дівчина, яка зовсім не поступається уміннями.

У головних ролях: Деніел Крейг (вже востаннє), Рамі Малек, Леа Сейду, Рейф Файнс, Крістоф Вальц, Лашана Лінч, Біллі Магнуссен, Джеффрі Райт та інші.

Не час помирати: дивитись трейлер нового фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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