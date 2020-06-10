Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Віллу агента 007 виставили на продаж: розкішні фото

  • 23
Вілла Шона Коннері - фото 1
Вілла Шона Коннері / dailymail

У французькій Ніцці на продаж виставлена ​​розкішна вілла, у якій раніше жив знаменитий актор, виконавець головної ролі агента 007 в серії фільмів про Джеймса Бонда – Шон Коннері. Маєток на морському березі продається за 30 мільйонів євро.

Шестиповерхова вілла Le Roc Fleuri площею у 1000 квадратних метрів розташована на височині з видом на Середземне море. Ділянка з відкритим пейзажним басейном, побудованим в поглибленні скелі, займає п'ять тисяч квадратних метрів.

І ще: В Англії архітектори створили дім у вигляді хмелесушарки: ефектні фото

На віллі з ліфтом є вісім спалень з панорамними вікнами, спа, тренажерний зал. Інтер'єр виконаний в стилі ар-деко. Маєток розташований за 30 хвилин їзди від Монако і Канн.

Зараз Шон Коннері живе на Багамах зі своєю дружиною. Місцеві жителі до цього часу його будинок в Ніцці називають "будинком Шона Коннері".

Віллу агента 007 виставили на продаж: розкішні фото - фото 409247

Віллу агента 007 виставили на продаж: розкішні фото - фото 409246
Віллу агента 007 виставили на продаж: розкішні фото - фото 409245
Віллу агента 007 виставили на продаж: розкішні фото - фото 409244
Віллу агента 007 виставили на продаж: розкішні фото - фото 409241
Віллу агента 007 виставили на продаж: розкішні фото - фото 409242
Віллу агента 007 виставили на продаж: розкішні фото - фото 409243
Віллу агента 007 виставили на продаж: розкішні фото - фото 409240

Читайте також: Як виглядає сучасний дім сім'ї рибалок у Таїланді: ефектні фото

Джерело: dailymail
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: зухвала гонщиця Рені Грейсі, яка закинула спорт і стала порноактрисою (18+)
  • 07 червня, 17:50
  • 1037
Оскомелок та гузирь: українські назви речей, які ви вважали безіменними
  • Вчора, 12:30
  • 213
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2364591
Загрузка...
Новини