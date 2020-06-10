Віллу агента 007 виставили на продаж: розкішні фото

У французькій Ніцці на продаж виставлена ​​розкішна вілла, у якій раніше жив знаменитий актор, виконавець головної ролі агента 007 в серії фільмів про Джеймса Бонда – Шон Коннері. Маєток на морському березі продається за 30 мільйонів євро.

Шестиповерхова вілла Le Roc Fleuri площею у 1000 квадратних метрів розташована на височині з видом на Середземне море. Ділянка з відкритим пейзажним басейном, побудованим в поглибленні скелі, займає п'ять тисяч квадратних метрів.

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На віллі з ліфтом є вісім спалень з панорамними вікнами, спа, тренажерний зал. Інтер'єр виконаний в стилі ар-деко. Маєток розташований за 30 хвилин їзди від Монако і Канн.

Зараз Шон Коннері живе на Багамах зі своєю дружиною. Місцеві жителі до цього часу його будинок в Ніцці називають "будинком Шона Коннері".

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