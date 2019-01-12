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Вілл Сміт запалив мережу веселим танцем в Парижі: відео

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Вілл Сміт - фото 1
Вілл Сміт / instagram

Нове веселе відео з танцем Сміт опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Голлівудський актор Вілл Сміт любить радувати своїх шанувальників веселими витівками. На цей раз 50-річний актор станцював запальний танець у Парижі.

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У новому ролику Вїлл станцював на тлі Ейфелевої вежі з роботом біля нього під пісню Jay-Z&Kanye West.

"Я в Парижі зараз. Знайшов дах з хорошим видом. Я не міг бути в Парижі і не ...", – сказав голлівудський актор на початку відео.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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