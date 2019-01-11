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Різ Візерспун опублікувала зворушливе фото з дочкою і мамою

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Різ Візерспун - фото 1
Різ Візерспун / instagram

Популярна голлівудська актриса Різ Візерспун знялася у фотосесії для нового випуску журналу Vogue. Відповідні фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Для відомого видання актриса фотографувалася не одна, а в компанії своєї 19-річної дочки Ави і мами Бетті. Таким чином, на одному знімку зображені три покоління.

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Шанувальники зірки написали сотні компліментів на її адресу, а також відзначили, що вони з донькою схожі, як дві краплі води. Також варто відзначити, що в новому номері, який присвячений Різ, розкривається історія її життя, кар'єри та материнства.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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