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Стало відомо, як виглядає коханка найбагатшого чоловіка планети

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Джефф Безос - фото 1
Джефф Безос / forbes

Коханкою найбагатшого чоловіка в світі Джеффа Безоса впродовж восьми місяців є 49-річна американська телеведуча Лорен Санчес.

Відомо, що Безос оплачував відпочинок Лорен на екзотичних курортах та возив у відпустку на власному літаку вартістю 65 мільйонів доларів.

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Повідомляється також, що у пари було романтичне листування, вони обмінювалися еротичними фотографіями.

Лорен Санчес і Джефф Безос - фото 300487
Лорен Санчес і Джефф Безос

Невідомо, в який саме момент між Лорен Санчес і Джеффом Безосом закрутився бурхливий роман, проте інсайдери стверджують, що вони стали особливо близькі за останні кілька місяців. У пресі подейкують, що поштовхом до початку цих відносин послужили проблеми у шлюбі телеведучої.

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Джерело: radaronline
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