Хлопець показав свій карантин у кампусі коледжу, і йому заздрять всі (відео)

Поширення коронавірусу світом змусило багато країн оголосити карантин. Тож люди з різних куточків планети залишаються на самоізоляції, щоб уникнути погіршення ситуації з COVID-19. І для когось – це справжній рай!

На платформі Reddit користувач з ніком suprnatrall поділився ефектним відео, на якому хлопець ділиться своїми враженнями від карантину у студентському кампусі.

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За короткий час ролик побачили понад 33 тисячі осіб, а ще більше як 600 залишили коментарі. Якщо ви припускаєте, що на записі щось малоприємне, то добряче здивуєтесь. Студентське життя закордоном відрізняється своїми умовами, тож тепер головному герою цього допису відверто заздрять. Чому? Він має доступ до пустого кампусу з власним кінотеатром. Чимало коментаторів впізнали свою альма-матер, і це виявився Університет Джорджа Мейсона у Вірджинії.

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