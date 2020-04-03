Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Хлопець показав свій карантин у кампусі коледжу, і йому заздрять всі (відео)

  • 91
Карантин не у всіх невдалий - фото 1
Карантин не у всіх невдалий

Поширення коронавірусу світом змусило багато країн оголосити карантин. Тож люди з різних куточків планети залишаються на самоізоляції, щоб уникнути погіршення ситуації з COVID-19. І для когось – це справжній рай!

На платформі Reddit користувач з ніком suprnatrall поділився ефектним відео, на якому хлопець ділиться своїми враженнями від карантину у студентському кампусі.

І ще: Сюжет журналістки епічно зіпсував батько: відео

За короткий час ролик побачили понад 33 тисячі осіб, а ще більше як 600 залишили коментарі. Якщо ви припускаєте, що на записі щось малоприємне, то добряче здивуєтесь. Студентське життя закордоном відрізняється своїми умовами, тож тепер головному герою цього допису відверто заздрять. Чому? Він має доступ до пустого кампусу з власним кінотеатром. Чимало коментаторів впізнали свою альма-матер, і це виявився Університет Джорджа Мейсона у Вірджинії.

This is honestly really cool and now I’m jealous from r/TikTokCringe

Читайте також: Як виглядає паркур під час карантину: епічне відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула рекомендує: ТОП 5 фільмів, які варто подивитись на карантині
  • 26 березня, 20:00
  • 12776
Як змінилася бразильська супермодель Ізабелі Фонтана: фото 18+
  • 30 березня, 17:21
  • 1630
Коли навколо ні душі: українські хіти, які насправді описують карантин
  • 26 березня, 16:00
  • 1026
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл