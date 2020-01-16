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Кінь БоДжек: останній трейлер фінального сезону серіалу для дорослих
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У мережі показала фінальний тизер до шостого сезону анімаційного серіалу Кінь БоДжек (BoJack Horseman), частина якого вийде зовсім скоро. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Стрімінговий сервіс Netflix презентував промо до шостого сезону анімаційного серіалу Кінь БоДжек (BoJack Horseman), останні серії якого вийдуть вже 31 січня.
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Відзначимо, що історія про Коня БоДжека підкорила шанувальників по всьому світу ще у 2014 році з виходом першого епізоду. Сюжет розгортається навколо саркастичного БоДжека, який колись був зіркою ситкому, а зараз поступово втрачає сенс життя та популярність. Про його шлях і розповідає серіал, паралельно показуючи найгучніші скандали та суперечки реального Голлівуду. А творці відзначають, що закінчили серіал саме так, як і планували.
Кінь БоДжек 6, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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