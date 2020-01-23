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Вілл Сміт спробував себе в ролі таксиста на Porsche Taycan Turbo S: відео підірвало мережу
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Вілл Сміт є найвпізнаванішим актором в Америці, тому уявіть собі подив людей, які користуються додатком Lyft Railing. Для тих, хто не в курсі, то через цей додаток жителі Америки замовляють собі попутку.
Коли користувачі цього сервера замовляли собі попутний автомобіль, то вони були просто ошелешені тим, що до них приїжджало не якесь звичайне авто, а Porche Taycan Turbo S. А крім цього, за кермом автомобіля сидів відомий американський актор Вілл Сміт.
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Всі люди, яких по дорозі підбирав Вілл, навіть уявити собі не могли, що за ними приїде голлівудська зірка та ще й на автомобілі Porche Taycan.
Оператори, під час того, коли користувачі замовляли собі автомобіль, говорили їм тільки про те, що компанія буде тестувати якісь нові технології. Всіх своїх "клієнтів" актор знімав на відео, а потім цей ролик був опублікований на YouTube. Подивившись відео, можна побачити непідробне здивування клієнтів.
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