Хлопець понад 300 разів завантажив своє селфі в Instagram – і ось що вийшло

Австрійський фотограф Яник Ентремонт провів експеримент, аби вивчити компресію в Instagram. Для цього він зробив селфі, опублікував його в соцмережі, завантажив, знову опублікував – і так 340 разів.

З'ясувалося, що алгоритми Instagram стискають наші фото набагато сильніше, ніж нам здається. Свій проєкт Яник Ентремонт назвав @facetinction (з англійської face – "обличчя" та extinction – "зникнення").

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Поступово фотографія автора ставала все менш розбірливою, а в кінці експерименту від селфі не залишилося нічого – настільки сильним був ефект стиснення фотографії.

Ось так виглядав оригінальний знімок:

Результат після кількох десятків кіл перезаливання:

А ось так виглядає селфі після 340 перезавантажень:

GIF-ка показує, як змінювалася фотографія протягом усього експерименту:

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