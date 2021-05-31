Вілл Сміт показав, як змінився через місяць марафону схуднення

Актор Вілл Сміт у своєму інстаграмі опублікував відеоролик, в якому розповів про свої плани щодо схуднення. Зірка Людей в чорному скаржиться на зайву вагу і готується без жалю ганяти себе в спортзалі!

Актор рішуче налаштований скинути вагу і поправити здоров'я. До того ж Сміт розповів, що він сам думає про свою нинішню фігуру.

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"Це так бридко. Це тіло, яке пронесло мене через всю пандемію і незліченна кількість днів, коли я "пасся" біля холодильника. Мені подобається це тіло, але я хочу відчувати себе краще", – розповів Сміт. Далі Вілл показав, що вже почав працювати над собою. Фоловери побачили: викладається в спортзалі актор дуже старанно.

Вілл Сміт двічі номінувався на здобуття премії Оскар, п'ять разів на отримання Золотого глобуса. Він володар премії Греммі як хіп-хоп-виконавець.

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