Наслідуючи Вілла Сміта: Марк Волберг показав, як погладшав усього за три тижні

Днями Вілл Сміт поскаржився, що набрав вагу на карантині. Слідом за ним 49-річний американський кіноактор Марк Волберг також вирішив показати свою фігуру.

Так, Марк Волберг опублікував в Instagram фотоколаж, продемонструвавши, як змінилася його фігура всього за три тижні. Результат приголомшив шанувальників, які порекомендували йому терміново повертатися в форму.

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"Від лівого фото, зробленого три тижні тому, до цього", – написав актор у підписі до знімка, подякувавши своєму шеф-кухарю за смачну їжу.

Втім, на відміну від Сміта, який набрав зайву вагу на карантині, Волберг поправився заради зйомок у новому фільмі. Відомо, що для ролі у фільмі йому необхідно набрати вагу на 13 кілограмів.

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