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Такий, як всі: розповнілий Вілл Сміт підкорив шанувальників своїм виглядом
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Актор Вілл Сміт показав фотографію, яка розійшлася у мережі з підписом "тато на шашликах". На знімку зірка стоїть на тлі річки в плавках, олімпійці і капцях.
Зірки Голлівуду майже небожителі, сучасні боги кіноолімпу. Ми пам'ятаємо Сміта супергероєм, його тіло, здається, завжди було сильним, рельєфним, словом, ідеальним. Але час і обставини нікого не щадять. Нове фото Вілл показав у своєму інстаграмі.
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"Буду перед вами чесний – в такій поганій формі я в житті ще не був", – йдеться у підписі до посту. Його фанати і колеги не погодилися і написали в коментарях, що його форма не має значення – це все одно їх улюблений Вілл Сміт.
Пост моментально зібрав понад 5,8 мільйона лайків. Його прокоментували вже майже 86 тисяч користувачів! "Мужик! Ти підтримував форму все своє життя. Насолоджуйся тепер тілом батька з гордістю! Покінчимо... з дискримінацією вуглеводів", "Ти Вілл Сміт! Ти можеш дозволити собі будь-яку форму, яку тільки захочеш", "Виглядаєш чудово!", – пишуть люди.
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