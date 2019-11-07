Вілл Сміт показав на відео процес підготовки до колоноскопії

Голлівудський актор Вілл Сміт зняв на відео процес підготовки до колоноскопії. Ролик обстеження товстої кишки знаменитості зібрав понад 3,3 мільйона переглядів. У жартівливій формі актор закликав піклується про своє здоров'я.

У пікантному ролику 51-річний Вілл Сміт показав процес підготовки до процедури колоноскопії. Актор показав, як розмовляє з лікарями, переодягається в лікарняний одяг і навіть оголені сідниці.

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Також він пожартував, що йому сказали: "Ти не зможеш отримати 50 мільйонів підписників у Instagram, якщо не покажеш свою дупу". Тому на YouTube-каналі Сміт опублікував повну версію ролика з докладним звітом про процедуру. Сам процес обстеження актор не показував.

Головною метою актора є заклик дбати про своє здоров'я. Ролик набрав понад 3,3 мільйона переглядів за кілька годин.

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