Маколей Калкін з'явився у новій різдвяній рекламі: епічне відео

Зірка "Сам удома" Маколей Калкін вже давно не малий Кевін, однак його досі бачать саме в цьому образі. Не винятком стала і нова кумедна різдвяна реклама з актором.

39-річний американський актор Маколей Калкін ніяк не позбудеться ампула Кевіна, якого забули батьки у "Сам удома". Щоправда, актор користується цим, як і різні компанії, які з ним співпрацюють. Хвилинка ностальгії та сарказму все одно працюють з шанувальниками Калкіна. Нещодавно він знявся у різдвяній рекламу шкарпеток. А партнером у кадрі для Маколея стала справжня ігуана, що додає більшої епічності видовищу.

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"Кожен день – свято, крім самих свят...Я вже застарий для такого лайна", – зазначає Калкін. Але саме з ним чимало людей асоціює період зимових канікул, тож йому доводиться миритись з такою ситуацію.

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