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Вілл Сміт підірвав мережу яскравим жіночим образом

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Стрічка Алладін досі в прокаті - фото 1
Стрічка Алладін досі в прокаті / Teleprogramma

Голлівудський актор Вілл Сміт приміряв традиційний жіночий костюм, зробив макіяж і опублікував провокаційний знімок в Instagram.

Мережа буквально вибухнула бурхливими коментарями. Багато хто з іронією писали, що голлівудському акторові дуже личить жіночий одяг.

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Справа в тому, що американський актор Вілл Сміт зіграв Джина в художньому фільмі Гая Річі "Алладін". Фотографія, як видно, була зроблена під час знімального процесу. Зірка американського кіно вирішив поділитися світлиною, щоб нагадати, що кінострічка досі в прокаті. Але фотографія викликала абсолютно іншу реакцію. Багато хто з іронією посміялися над образом Сміта:

Вілл Сміт приміряв традиційний жіночий костюм - фото 337184
Вілл Сміт приміряв традиційний жіночий костюм

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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