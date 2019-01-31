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Вілл Сміт опублікував відео зі зйомок Поганих хлопців 3

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Вілл Сміт поділився новими кадрами з зйомок фільму - фото 1
Вілл Сміт поділився новими кадрами з зйомок фільму / instagram

Відомо, що в стрічці він виконує одну з головних ролейВідомий голлівудський актор Вілл Сміт показав першу анімацію зі зйомок фільму "Погані хлопці 3" на своїй сторінці в Instagram.

Відомо, що в стрічці актор виконує одну з головних ролей. Також у фільмі знімається Мартін Лоуренс, який грає напарника героя Сміта. Дату виходу стрічки у прокат поки не повідомляли.

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"Перший погляд! Вони повернулися", – зазначив Вілл Сміт в коментарі до анімації. Допис за один день набрав понад 2,7 мільйона лайків.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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