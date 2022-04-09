Вілл Сміт не братиме участь у церемоніях Оскар протягом 10 років: це рішення кіноакадемії

Американська кіноакадемія усунула Вілла Сміта від участі в церемоніях нагородження "Оскара" на десятирічний термін. Це рішення ухвалили через "небезпечну поведінку" актора щодо коміка Кріса Рока.

Вілл Сміт зможе брати участь у церемоніях "Оскар" лише через 10 років. Причина цьому – поведінка актора на крайній церемонії нагородження, де Вілл Сміт дав ляпаса коміку Крісу Року, який образив дружину Сміта.

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Одразу після скандалу Вілл Сміт самостійно покинув Академію і заявив, що не може бути у її складі, адже "зрадив довіру". Проте представники індустрії не заперечують, що актор може бути й далі номінований на "Оскар". Заборона поширюється лише на відвідування церемонії вручення премії "Оскар" та інші заходи від кіноакадемії.

Це означає, що Вілл Сміта не зможе наступного року вручити "Оскар" за найкращу жіночу роль, що є традицією, згідно з якою переможець попереднього року вручає приз за категорію найкращої актриси, і навпаки.

"Ця дія, яку ми впроваджуємо у відповідь на поведінку Вілла Сміта, є кроком до більшої мети – захисту безпеки наших виконавців та гостей, а також відновлення довіри до Академії. Ми також сподіваємося, що це може почати час одужання та відновлення для всіх причетних і постраждалих", – додали в Академії.

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