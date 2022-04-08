Цензорка: фільм, який зняли в Україні, номінували на Словацьку кінопремію у 10 категоріях

Кінокартина "Цензорка" може отримати звання найкращого словацького фільму. Переможців оголосять 9 квітня. Цікаво, що сюжет розгортається в Одесі.

Над стрічкою "Цензорка" спільно працювали кіновиробництва України, Словаччини та Чехії. Знімали фільм у 2019 році в Одесі.

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"Цензорка" – це дебютний повнометражний ігровий фільм словацького режисера і сценариста Петера Керекеша. Українським продюсером виступив Денис Іванов з компанії "Артхаус Трафік" за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України.

Світова прем'єра "Цензорки" відбулася на Венеційському кінофестивалі. Тоді ж фільм відзначили нагородою за Найкращий сценарій. Кіноробота отримала також нагороду "Срібний Х'юго" за Найкращу режисуру на Міжнародному кінофестивалі в Чикаго, і нагороду арабських критиків за європейський фільм на Каїрському міжнародному кінофестивалі, і гран-прі Міжнародного кінофестивалю Les Arcs у Франції.

Зараз цей фільм є одним із лідерів за кількістю номінацій на Словацьку кінопремію "Сонце в сітці" – кіноробота отримала 10 номінацій. Національна кінопремія відзначила фільм у таких категоріях: найкращий ігровий фільм, режисура, сценарій, операторська робота, монтаж, звук, музику, костюми, головна жіноча роль та жіноча роль другого плану.

Премію за головну жіночу роль можуть отримати одразу дві українські акторки: Марина Клімова та Ірина Кірізєва. Також у номінації жіноча роль другого плану відзначена українка Любов Василіна.

Трейлер фільму "Цензорка":

У центрі сюжету молода жінка Леся. Її засудили до ув'язнення в одній із виправних установ Одеси. Вона щойно народила первістка і потрапила у світ, населений лише жінками: ув'язненими, медсестрами та наглядачками, жінками різного віку, дружинами та вдовами, дочками, сестрами, вагітними та жінками з дітьми. Якби не колір уніформи, іноді важко було б сказати, хто є хто.

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