Зірка з Харкова: кіт Степана став номінантом найпрестижнішої премії в серед інфлюенсерів

Нагороди від World Influencers and Bloggers Awards отримують найвпливовіші акаунти в індустрії. Загалом у церемонію візьмуть участь понад 100 інфлюенсерів. У 2022 році один з претендентів – кіт Степан, який підкорив мережу своєю мордочкою.

Кіт Степан став популярним в Інстаграмі завдяки своєму фірмовому виразу мордочки та розслабленій позі на фотографіях та відео. Після 24 лютого кіт та його котяча мама довго не виходили на зв'язок, адже перебували у Харкові. Згодом їм вдалося вибратися з міста – тепер вони у безпеці та допомагають збирати кошти для України.

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Церемонія нагородження від Всесвітньої асоціації інфлюенсерів та блогерів у 2022 відбудеться у Каннах 18 травня. На ній проведуть збір коштів для України й всі гроші передадуть на благодійність. Ті, хто бажають приєднатися до заходу особисто, можуть придбати квиток відвідувача.

"Я хотів би поділитися з вами новиною. Я номінований на найпрестижнішу нагороду в індустрії впливових людей – World Influencers and Bloggers Awards 2022", – написав на своїй сторінці в соцмережі кіт Степан.

Відомо, що організація вже успішно провела онлайн-збір коштів для українських тварин. Понад 10 000 доларів США було зібрано та розподілено між кількома фондами, які допомагають пухнастим друзям, які постраждали від війни.

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