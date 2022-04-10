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"Красавіца" терпіти не буде: у Рівному з'явився патріотичний мурал
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Рівне стало ще одним українським містом, де з'явився патріотичний військовий мурал. Цього разу художник обіграв огидну фраза глави Кремля про "красавіцу", адже України не буде терпіти вторгнення російських окупантів.
Ще одна присвята мужній боротьбі українців з окупантами з'явилась в одному з українських міст. Художник Костянтин Качаровський створив у Рівному чудовий мурал з написом "Красавіца терпіти не буде". На ньому зображена жінка-Україна зі зброєю, яка готова боронити свою землю та народ, пише РівнеОнлайн.
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Це відповідь на відомий вислів фашиста путлера "Нравится, не нравится – терпи моя красавица". Я показав Україну в образі жінки – "Красавица терпіти не буде". Тобто, що вона може дати відсіч, вона сильна та незалежна, – пояснив автор.
Мурал можна побачити на вулиці Соборній, і він вже користується чимало популярністю серед місцевих мешканців, які охоче його фотографують та навіть нагодували митця і зібрали гроші на фарби.
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