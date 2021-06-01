Памела Андерсон продає розкішний особняк з приватним пляжем на березі океану: фото

Культова американська актриса та зірка Playboy 53-річна Памела Андерсон продає розкішний особняк в Малібу. Знаменитість придбала його ще у 2000 році.

Як пише Realtor, за маєток Памела Андерсон хоче отримати 14,9 мільйона доларів. У ньому є 4 спальні, 4 ванні кімнати, сауна, велика світла кухня. На даху є тераса з лежаками, спа, камін і басейн. Особливість зіркового будинку – наявність приватного піщаного пляжу з виходом до океану.

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Інтер'єр будинку Памели Андерсон оформлений у світлих відтінках і має багато елементів з натурального дерева. Раніше красуня зізнавалася, що на ремонт помешкання у Малібу у неї пішло 10 років і 8 мільйонів доларів.

Відзначається, що актриса, яка в цьому році вийшла заміж за свого охоронця Дена Хейхерста, разом з чоловіком хоче жити у котеджі на острові Ванкувер (Канада). Він дістався їй у спадок від бабусі.

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