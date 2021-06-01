Дивіться, як виглядає нова пасія Бреда Пітта

Особисте життя актора Бреда Пітта налагоджується й він зацікавлений у новому романі. Актора запідозрили у стосунках з номінанткою на Оскар 2021 — 36-річною актрисою та співачкою Андрою Дей.

Інсайдери повідомляють, що знаменитість певний час цікавився акторкою. Та церемонія нагородження Оскар-2021 допомогла їм зблизитися. Пара обмінялась номерами телефонів, пише dailymail.

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"Андра Дей вже деякий час перебуває в "полі зору" Бреда Пітта. Вони фліртували за лаштунками Оскара та обмінялися телефонами. Це могли бути просто професійні стосунки, але деякі приятелі Бреда говорили про те, що вони будуть чудовою парою", – пише видання.

36-річна Андра Дей була номінована на Оскар за найкращу жіночу роль у фільмі "Сполучені Штати проти Біллі Голідей". Дей чудово зіграла культову американську джазову співачку, та заповітну статуетку не отримала.

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