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Віктор Винник і гурт МЕРІ презентували пісню "Victoria" до дня перемоги
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Нова прем'єра від Віктора Винника та гурту МЕРІ – пісня "Victoria". Музиканти записали композицію до дня перемоги над нацизмом. Слухайте нову музичну роботу колективу!
Нещодавно Віктор Винник і МЕРІ презентували новий альбом "Так, я з України", у якому зібрали найкращі соціально-патріотичні пісні з п'яти попередніх платівок.
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Здавалося, у XXI сторіччі війна у Європі неможлива, та дата 24.02.2022 перекреслила ці сподівання. Адже росія розпочала нову активну фазу окупаційної війни проти України.
Наближається 8 травня – День пам'яті та примирення, день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, у якій Україна постраждала чи не найбільше. Адже саме наша земля стала театром бойових дій між двома антилюдськими імперіями – тоталітарним СРСР та нацистською Німеччиною.
"Пісня під назвою "Victoria" увійшла до альбому "Кулями Любов…" 2014 року. Проте оскільки тематика і назва твору говорить сама за себе, його внесли й до нового альбому команди. Тому що Victoria – це Перемога, і ми неодмінно відстоїмо свою Незалежність у цій війні. Перемогли нацистів, переможемо й рашистів. Слава Україні! Смерть ворогам!" – коментують музиканти.
Уже понад два місяці український народ героїчно боронить свою землю від загарбників. Разом зі збройним опором повстав й опір культурний. Українські виконавці створили вже сотні пісень на тему цієї війни.
Слухати пісню Віктор Винник і МЕРІ – Victoria:
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