"Інший": Соломія Чубай презентувала пісню-молитву на слова Юрка Іздрика

Співачка Соломія Чубай представила новий сингл "Інший". Його основою стали слова талановитого Юрка Іздрика.

"Інший" – це пісня-молитва. Автором слів є Юрко Іздрик. Слухайте новинку від Соломії Чубай на Радіо MAXIMUM!

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"Кожен українець зараз переживає важкі моменти у своєму житті. Розгубленість та злість, спустошеність і так хочеться, щоб поряд з тобою був хтось, щоб тебе потримав за руку і підтримав. Війна розкидала сім'ї та родини, знищені домівки. Навіть військові потребують підтримки: знати, що є хтось поряд, хто чекає, хто слухає, хто підтримає", – зазначила Соломія Чубай.

Соломія Чубай – Інший, слухайте онлайн нову пісню співачки:

Племінники Соломії жили в Гостомелі, втікали під обстрілами. Дивлячись на підлітків і розмовляючи з ними, з їхніми однокласниками у Бучі, і дивлячись на те, як світ реагує на всі ці події в Україні, Соломія зі своїми друзями-музикантами написали пісню "Інший". Це дозволило підтримати людей, а також висловити біль, який співачка переживає.

У синглі є такі слова:

людина сама нічого не може

людині завжди потрібен інший

на кого себе помножити можна

для кого варто писати вірші

з ким можна разом долати відчай

чи радість ділити не ризикуючи

хто може в будь-яку мить засвідчити

що ти – реальний що ти – існуєш

побудь же іншим мені мій боже

постій поблизу…

помовч…

подихай…

До слова, Соломія Чубай допомагає 28-й Бригаді на передовій, хлопцям, які затопили крейсер "Москва", а також 59 бригаді, яка працює в Чорнобаївці. Хлопці привезли Соломії грамоту: "Соломії Чубай за волонтерську підтримку та допомогу у виконанні бойових завдань від 28 бригади "лицарів зимового походу".

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