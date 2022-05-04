Йду на війну: Цвіт Кульбаби випустив пісню, присвячену дітям і сім'ям, що загинули у війні

Гурт "Цвіт Кульбаби" презентував пісню "Йду на війну". Її колектив присвятив усім дітям і сім'ям, котрі вже не побачать красиву і вільну весну.

Саму пісню написав фронтмен гурту Цвіт Кульбаби Василь Марущак. Послухайте композицію "Йду на війну" онлайн на Радіо MAXIMUM!

Варте уваги: Крик душі кожної матері: MamaRika випустила щемливу пісню "Сину"

24 лютого 2022 року, коли українські діти бачили кольорові сни, в їхнє життя увірвалась безжалісна війна. Ніхто і не очікував, що це буде геноцид українського народу. Багато людей змушені були покинути свої домівки в пошуках прихистку, – підкреслили у гурті.

Цвіт Кульбаби – Йду на війну, слухайте потужну пісню колективу:

Але, на жаль, залишилося дуже багато людей, які залишилися. Вони стали заручниками окупантів. Їх катували, ґвалтували та безжалісно знущалися з них. І щойно вони намагалися утекти ві окупації, їх жорстоко вбивали.

Буча, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь, Краматорськ та інші міста. Усі вони назавжди будуть у серцях кожного українця.

Перемога прийде ціною життя! Україна була, є і буде вільною та незалежною державою! Слава Україні! Героям Слава!, – додали хлопці.

Слухайте потужну пісню "Йду на війну", а також не забувайте поділитися нею з друзями. Нехай якомога більше людей її почують.

Читайте також: "Інший": Соломія Чубай презентувала пісню-молитву на слова Юрка Іздрика