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Вікторія Бекхем залізла в пакет, і ось для чого

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Вікторія Бекхем випустила серію нових футболок - фото 1
Вікторія Бекхем випустила серію нових футболок

Дизайнер Вікторія Бекхем випустила серію футболок, присвячених 10-річчю свого однойменного бренду.

У лімітовану колекцію увійдуть футболки з іронічним принтом, натхненним зйомкою німецького фешн-фотографа Юргена Теллера.

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У 2008 році Вікторія і Юрген вже співпрацювали разом у рекламній кампанії бренду Marc Jacobs. Тоді він сфотографував Бекхем у величезному паперовому пакеті з логотипом бренду.

Нова рекламна кампанія Вікторії Бекхем - фото 275220
Нова рекламна кампанія Вікторії Бекхем

За словами Вікторії, коли Марк Джейкобс представив її в паперовому пакеті 10 років тому, це стало початком її подорожі в модну індустрію. Саме тому вони з Теллером вирішили обіграти цю рекламну кампанію в іронічному ключі, щоб відзначити 10-річчя бренду Вікторії Бекхем. На футболках буде розміщений схожий знімок, тільки тепер уже з логотипом Victoria Beckham.

Нова рекламна кампанія Вікторії Бекхем - фото 275219
Нова рекламна кампанія Вікторії Бекхем

Лімітована колекція надійде в продаж 16 вересня, коли відбудеться ювілейний показ Victoria Beckham на тижні моди в Лондоні. Придбати футболки можна буде на офіційному сайті бренду. Їх вартість – 115 фунтів.

Нова рекламна кампанія Вікторії Бекхем - фото 275218
Нова рекламна кампанія Вікторії Бекхем

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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