Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів День матері

Вікторія Бекхем заборонила сім’ї йти на концерт Spice Girls

  • 14
Вікторія і Девід Бекхеми - фото 1
Вікторія і Девід Бекхеми / bazaar

Екс-солістка групи Spice Girls Вікторія Бекхем заборонила членам сім'ї відвідати концерт своєї колишньої групи, попри запрошення від нинішніх учасниць музичного колективу.

За даними видання, заборона пов'язана з небажанням Бекхем будь-яким образом бути пов'язаною з Spice Girls. При цьому стверджується, що раніше екс-солістка групи заявляла про своє бажання привести своїх дітей на шоу Spice Girls.

І ще: Зірка Голлівуду вийшла на червону доріжку у занадто короткій сукні

Гурт Spice Girls - фото 326024
Гурт Spice Girls

Вікторія не хоче, щоб діти туди йшли або щоб їх там фотографували, а також розмов про те, що вона знехтувала учасницями групи, – сказало джерело.

Також пояснюється, що Бекхем любить учасниць групи кожну окремо, проте сама вона більше не хоче асоціюватися з колишнім гуртом.

Читайте також: Стало відомо, скільки власниця найвідоміших сідниць заробляє за рекламу в Instagram

Джерело: thesun
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 330
Сповідь продавця: чому ніколи не варто купувати техніку в кредит
  • 01 травня, 12:22
  • 1779
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1444592
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз