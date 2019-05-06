Вікторія Бекхем заборонила сім’ї йти на концерт Spice Girls

Екс-солістка групи Spice Girls Вікторія Бекхем заборонила членам сім'ї відвідати концерт своєї колишньої групи, попри запрошення від нинішніх учасниць музичного колективу.

За даними видання, заборона пов'язана з небажанням Бекхем будь-яким образом бути пов'язаною з Spice Girls. При цьому стверджується, що раніше екс-солістка групи заявляла про своє бажання привести своїх дітей на шоу Spice Girls.

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Гурт Spice Girls

Вікторія не хоче, щоб діти туди йшли або щоб їх там фотографували, а також розмов про те, що вона знехтувала учасницями групи, – сказало джерело.

Також пояснюється, що Бекхем любить учасниць групи кожну окремо, проте сама вона більше не хоче асоціюватися з колишнім гуртом.

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