Сексуальна модель Демі Роуз показала гарячі форми в бікіні (фото)

Популярна модель Демі Роуз відрізняється від традиційних манекенниць своїми формами, однак це не заважає їй купатися у променях слави. Особливої уваги варті фото дівчини на відпочинку.

24-річна англійська блогерка та модель Демі Роуз активно веде свій профіль в соцмережі Instagram, за яким стежать понад 9 мільйонів осіб. А все тому, що молода красуня володіє апетитними формами та чарівною усмішкою, а також не соромиться ділитись доволі відвертими знімками. Попри те, що ріст Демі всього 1,57, вона має доволі пишний бюст і тоненьку талію, тому часто підкорює серця всіх, хто її бачить.

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Зараз у гарячої крихітки відпочинок, тому не дивно, що її сторінку наповнюють спекотні фото у купальнику. Для цієї англійки літній сезон може тривати увесь рік.

Джерело фото: instagram.com/demirosemawby

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