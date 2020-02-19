Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Голос країни

Вікторія Бекхем показала свою сексуальність у новому Vogue: фото

  • 50
Вікторія Бекхем для Vogue - фото 1
Вікторія Бекхем для Vogue / instagram.com/victoriabeckham

Популярна британка Вікторія Бекхем не припиняє дивувати своїм розкішним виглядом. Жінка розбирається не лише у моді та стосунках, а й знає секрети молодості. І недавня зйомка для Vogue це лише підтверджує!

45-річна дизайнерка та дружина Девіда Бекхема Вікторія встигає не тільки займатись кар'єрою та родиною, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Зірка вже чимало років залишаться однією з ікон стилю у британському та американському шоу-бізнесі, тому не дивно, що за нею стежать понад 27,9 млн підписників.

І ще: Зваблива Міс Всесвіт 2012 похизувалась фігурою в бікіні

Хоч місіс Бекхем і не часто з'являється на зйомках для відомих брендів, окрім свого, але недавно стала зіркою нового номеру глянцю Vogue. Звісно ж, обкладинкою і кількома кадрами з фотосесії Вікторія поділилась і з шанувальниками.

Вікторія Бекхем показала свою сексуальність у новому Vogue: фото - фото 387050

Вікторія Бекхем показала свою сексуальність у новому Vogue: фото - фото 387051

Вікторія Бекхем показала свою сексуальність у новому Vogue: фото - фото 387052

Джерело фото: instagram.com/victoriabeckham

Читайте також: Найкрасивіша дівчина у світі покрасувалася на подіумі у сукні з пікантними вирізами: фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Переоцінений Xiaomi Mi10: п'ять вагомих причин не купувати смартфон у 2020 році
  • 17 лютого, 12:13
  • 1728
Моделі 90-х: як змінилася українська дівчина Бонда Ольга Куриленко
  • 17 лютого, 18:09
  • 1363
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2108825
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз