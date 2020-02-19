Вікторія Бекхем показала свою сексуальність у новому Vogue: фото

Популярна британка Вікторія Бекхем не припиняє дивувати своїм розкішним виглядом. Жінка розбирається не лише у моді та стосунках, а й знає секрети молодості. І недавня зйомка для Vogue це лише підтверджує!

45-річна дизайнерка та дружина Девіда Бекхема Вікторія встигає не тільки займатись кар'єрою та родиною, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Зірка вже чимало років залишаться однією з ікон стилю у британському та американському шоу-бізнесі, тому не дивно, що за нею стежать понад 27,9 млн підписників.

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Хоч місіс Бекхем і не часто з'являється на зйомках для відомих брендів, окрім свого, але недавно стала зіркою нового номеру глянцю Vogue. Звісно ж, обкладинкою і кількома кадрами з фотосесії Вікторія поділилась і з шанувальниками.

Джерело фото: instagram.com/victoriabeckham

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