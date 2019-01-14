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Джастін Бібер і Хейлі Болдуін опублікували перше офіційне спільне фото

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Джастін Бібер і Хейлі Болдуін - фото 1
Джастін Бібер і Хейлі Болдуін / instagram

Нещодавно Джастін Бібер і Хейлі Болдуін одружилися, проте не афішували ні фотографій з весілля ні фотосесії, водночас у своєму Instagram Бібер називає Хейлі своєю дружиною.

Проте, для журналу POP подружжя вирішило зробити виняток: фотографія закоханих з'явилася на обкладинці нового номера.

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Цього року видання відзначає 20-річний ювілей і з цього приводу фотограф Стіві Денс зняв Хейлі Болдуін. Дівчина пробує святковий торт, на якому зображений спільний знімок зіркової пари. У написі на обкладинці йдеться: "The boy is mine" ( "Цей хлопець – мій").

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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