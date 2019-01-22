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Слава Камінська похизувалася витонченою фігурою в спокусливому купальнику

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Слава Камінська - фото 1
Слава Камінська / youtube

Навіть взимку зіркові красуні роблять стільки сексуальних фото в купальниках, що можна робити яскраві добірки.

Однак якщо більшість жінок позують на тлі пальм, то деякі зважуються на експерименти і роблять ефектні фото для Instagram на снігу.

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Так, спокусливе фото опублікувала учасниця групи "НеАнгели" Слава Камінська. На знімку, який з'явився в її особистому мікроблозі, вона позує в сексуальному червоному купальнику і виглядає дуже гаряче.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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