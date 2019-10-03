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Сінді Кроуфорд вразила шанувальників пікантним фото у сауні

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Сінді Кроуфорд - фото 1
Сінді Кроуфорд / instagram

Відома супермодель Сінді Кроуфорд поділилася з підписниками новим гарячим знімком. Красуня показала живий кадр без професійного макіяжу і нарядів від найкращих світових кутюр'є.

Спокуслива зірка 90-х Сінді Кроуфорд звикла красуватися на подіумах, однак в звичайному житті зовсім не прагне виглядати гламурною. Манекенниця не соромиться показувати себе в природному образі. Так, Сінді поділилася моментами повного релаксу.

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У кадрі зірка постала у розслабленому образі та без макіяжу. Одна з найяскравіших представниць фешн-індустрії позувала в білому банному рушнику. Сінді відпочивала у невеликому приміщенні з дерев'яною обробкою, розслабляючись під впливом пара. Волосся вона зібрала в пучок. З прикрас модель залишила лише акуратні сережки і тонкий ланцюжок з підвіскою.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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