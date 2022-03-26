Віктор Винник і МЕРІ презентували пісню "Рускій ваєнний карабль, йди на#уй!"

Група МЕРІ випустила трек з доволі красномовною назвою Рускій ваєнний карабль, йди на#уй! Продовжуємо поповнювати патріотичний плейлист.

Війна внесла свої корективи в усі аспекти нашого життя. Але вона не здатна зупинити життя країни, яка виборює свою свободу. Українські артисти, кожен у свій спосіб, долучаються до цієї боротьби. Культурний фронт також дуже важливий і робить великий внесок у нашу перемогу.

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Днями Віктор Винник і гурт Мері представили пісню під назвою Рускій ваєнний карабль, йди на#уй! Для відео були використані кадри акустичного запису пісні.

Шанувальникам дуже сподобалася композиція, ось що вони пишуть: "У важкі часи не гріх і висловитись нецензурно. Дякуємо за справжню пісню, що відповідає духу часу!", "Дякую Вам за мотивацію, і всім іншим хто підтримує нас на передовій чи в тилу: робимо одну справу!", "Сильний і правильний твір! Дякую Вікторе! До перемоги. Слава Україні!".

Віктор Винник і МЕРІ – "Рускій ваєнний карабль, йди на#уй!" – дивитись кліп онлайн:

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