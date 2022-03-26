Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

Українські фігуристи виступили на чемпіонаті світу без костюмів і без тренувань: відео

  • 136
Олександра Назарова та Максим Нікітін - фото 1
Олександра Назарова та Максим Нікітін / konkurent

У французькому Монпельє триває чемпіонат світу з фігурного катання. Українські спортсмени використали ковзанку не лише як місце для змагань, але і як майданчик для того, аби нагадати світові про війну в Україні.

Про це повідомляє Українська федерація фігурного катання на ковзанах.

Це важливо: Мешканці окупованого Славутича вийшла на мітинг за Україну: фото

Українські фігуристи виступили на чемпіонаті світу без костюмів і без тренувань: відео - фото 501859

Українські фігуристи виступили на чемпіонаті світу без костюмів і без тренувань: відео - фото 501860

Танцювальний дует з Харкова Олександра Назарова та Максим Нікітін змінили музику для свого виступу. Замість хіта Рея Чарлза Hit the road Jack, з яким танцюристи виступали цілий сезон, на ковзанці звучали пісня 1944, з якою Джамала виграла Євробачення та Ой у лузі червона калина у виконанні Андрія Хливнюка.

Глядачі аплодували українцям стоячи. Деякі з них, як і самі фігуристи, не могли стримати сліз!

І ще: Агресія та ненависть у соцмережах: як реагувати, щоб не здуріти

пропозиції партнерів
Новини