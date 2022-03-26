Українські фігуристи виступили на чемпіонаті світу без костюмів і без тренувань: відео

У французькому Монпельє триває чемпіонат світу з фігурного катання. Українські спортсмени використали ковзанку не лише як місце для змагань, але і як майданчик для того, аби нагадати світові про війну в Україні.

Про це повідомляє Українська федерація фігурного катання на ковзанах.

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Танцювальний дует з Харкова Олександра Назарова та Максим Нікітін змінили музику для свого виступу. Замість хіта Рея Чарлза Hit the road Jack, з яким танцюристи виступали цілий сезон, на ковзанці звучали пісня 1944, з якою Джамала виграла Євробачення та Ой у лузі червона калина у виконанні Андрія Хливнюка.

Глядачі аплодували українцям стоячи. Деякі з них, як і самі фігуристи, не могли стримати сліз!

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