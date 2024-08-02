Поділився новиною: Дмитро Монатік стане багатодітним батьком

Співак Дмитро Монатік та його дружина Ірина невдовзі стануть батьками втретє. Підписники вже привітали пару у коментарях.

Неймовірною новиною пара поділилась у соцмережі Instagram.

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Подружжя, яке понад 12 років разом, зокрема 8 у шлюбі, показало знімок, на якому Ірина та Дмитро тримають газети з новинами про майбутнього малюка. Кохана співака на фото оголила вагітний животик.

Новини The RhythmLove! У нас буде дитина!, – підписав артист.

У коментарях зіркові друзі пари почали вітати їх з майбутнім поповненням. Зокрема продюсерка Ірина Горова, співачка Надя Дорофєєва, кліпмейкерка Таню Муіньо, співачка Джамала написали теплі слова батькам двох дітей.

Нагадаємо, що пара виховує двох синів: 9-річного Данила та 7-річного Платона. Раніше Дмитро розповідав, що мріє ще про донечку. На кого очікує подружжя, наразі невідомо.

Монатік зазначав, що сини вчать його заново проходити життя, вчать "не губити дитину в собі", щоб знаходити з дітьми спільну мову, вчать "іти в ногу з часом".

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