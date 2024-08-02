Гаряча лінія "Школа офлайн": нова розробка від МОН

Міністерство освіти і науки України запускає нову гарячу лінію "Школа офлайн". Мета – інформувати щодо освітньої політики для повернення учнів до очного навчання.

Про це йдеться на сайті МОН, а також міністр освіти та науки Оксен Лісовий написав про це у Фейсбуці.

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Батьки, школярі, освітяни, управлінці, представники місцевого самоврядування та громадських організацій можуть отримати тут більше інформації про політику «Школа офлайн» та дізнатися, що зміниться в навчанні. Наприклад, про форми навчання в новому році, освіту внутрішньо переміщених дітей і тих, хто перебуває за кордоном, навчання на ТОТ й можливості для вчителів.

Цього тижня ми оголосили про старт комплексної політики "Школа офлайн". Її поступове впровадження розпочнеться вже 2024/2025 навчального року. Саме тому запускаємо гарячу лінію "Школа офлайн", щоб ви могли напряму поставити запитання та отримати чіткі відповіді, – написав міністр.

У межах комплексної стратегії "Школа офлайн" планують повернути 300 тисяч школярів до безпечного навчання офлайн до кінця року. Внутрішньо переміщені діти будуть навчатися очно за місцем свого проживання й за умов безпечної ситуації. А для дітей, які наразі перебувають за кордоном, зменшують навантаження.

Як скористатися гарячою лінією:

Телефонуйте 1545 з мобільного або стаціонарного телефона; У голосовому меню оберіть кнопку 5; Під'єднайтеся до оператора та озвучте запит; Якщо ви перебуваєте за кордоном чи на ТОТ, можете скористатися номером 044-284-19-15 та в голосовому меню обрати кнопку "5".

Коли працює:

понеділок – четвер: з 9:00 до 17:00;

п'ятниця: з 9:00 до 16:00.

Розклад автоматично озвучується в голосовому меню.

Більше інформації про комплексну політику "Школа офлайн" та заплановані зміни в школах читайте на спеціальному вебсайті і вайбер-каналі від МОН.

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