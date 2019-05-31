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Віктор Павлик зібрався на парламентські вибори

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Остаточного рішення поки немає / MODUM Chicago Magazine

Український співак і музикант Віктор Павлик повідомив, що веде переговори з лідером партії Стабільність Василем Журавльовим про участь в дострокових парламентських виборах 21 липня.

Водночас артист відзначив, що наразі він ще не прийняв остаточне рішення.

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"Нема диму без вогню. Остаточного рішення поки немає. У будь-якому випадку я буду підтримувати партію Стабільність, навіть якщо не піду на вибори", – сказав Павлик.

Крім цього, Журавльов розповів, що крім Павлика в партії має бути ще один український артист, знаменитий співак Олег Винник. Водночас продюсер Винника Олександр Горбенко не підтвердив, що співак планує брати участь у виборах до Верховної Ради. Горбенко зазначив, що Винник зараз займається туром, а не виборами.

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Віктор Павлик

Днями стало відомо, що популярна й епатажна українська співачка Оля Полякова оголосила про те, що збирається йти у політику. Виконавиця заявила, що вона готується створити "першу жіночу партію".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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