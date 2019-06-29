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Донька зірки 95 Кварталу показала унікальний знімок

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Маша відображена у красивому місці, десь у Києві - фото 1
Маша відображена у красивому місці, десь у Києві / instagram

Донька Олени Кравець Марія показала миле фото в сукні. Шанувальники у захваті від нового знімку!

Дочці акторки студії Квартал 95 Олени Кравець Маші вже 16 років. Днями дівчина буквально полонила шанувальників свіжими знімками, а багато хто відзначив її схожість із зірковою мамою.

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На новому знімку Марія позує в чорно-білому картатому платті міді-довжини, яке оголило довгі ніжки і тендітні плечі. Її волосся розпущене, а на обличчі немає макіяжу.

Маша відображена у красивому місці, десь у Києві. У підписі до фото дівчина жартома написала: "Перша фотка в сукні". Шанувальники не пройшли повз і почали активно обговорювати нову публікацію Марії Кравець. Марію засипають компліментами і лайками, називаючи її красунею і копією зіркової мами-красуні.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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