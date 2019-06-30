Віктор Павлік розкрив подробиці свого нового роману

Павлік каже, що це була доля / segodnya

Український співак Віктор Павлік, який пішов від своєї дружини Лариси до концертного директора 25-річної Катерини Реп'яхової, розповів історію кохання із новою обраницею.

Артист назвав дівчину "четвертою дружиною", незважаючи на те, що пара ще не уклала офіційний шлюб. Співак заявив, що своїй попередній дружині залишив все майно.

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"Я знаю, що їм нелегко і боляче. Особливо Ларисі. Вона реально залишилася одна. З Павлом, але сама. Я залишив їм квартиру. Залишив абсолютно все", – каже він. Пара вперше зустрілася на концерті в Трускавці 15 років тому. Артист зазначив, що не запам'ятав її. Пізніше, після того, як дівчина закінчила ВНЗ, вона зустріла Павліка в одному з Миколаївських готелів.

"Це доля! Я в це вірю, що це доля. Тому що вона чекала три години і вже заходила в номер, закривала двері, а я в цей момент виходив на поверх, побачив її здалеку і крикнув: агов! Дівчина!", – згадує співак.

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