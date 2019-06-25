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Leopolis Jazz Fest 2019 у Львові: програма і розклад джазового фестивалю

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Леополіс Джаз Фест (Львів) - фото 1
Леополіс Джаз Фест (Львів)

IX міжнародний джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest 2019 традиційно збере поціновувачів джазу у Львові. Свято музики триватиме з 26 по 30 червня, і на ньому виступлять виконавці з різних країн світу. До вашої уваги повна програма фесту!

Leopolis Jazz Fest (колишня назва – Alfa Jazz Fest) у 2019 році триватиме 5 днів – з середи, 26 червня, по неділю, 30 червня. Також в рамках фесту відбудеться концерт до Дня Конституції: 28 червня на площі Ринок виступить ТНMK.

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Заходи до Leopolis Jazz Fest будуть проходити на трьох сценах у Львові:

  • головна сцена імені Едді Рознера в Парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького (вхід за квитками);
  • сцена на площі Ринок (вхід вільний);
  • сцена на подвір'ї палацу Потоцьких (вхід вільний).

Усі ключові виступи відбудуться саме на сцені ім. Едді Рознера, натомість вхід на всі інші сцени та пікнікові зони безкоштовний.

У дні фестивалю Леополіс Джаз курсуватиме двоповерховий автобус-кабріолет. Його маршрут пролягає від центру міста до головної сцени фесту. Щогодини автобус чекатиме відвідувачів на площі Міцкевича з 11 до 19:00. Квитком на проїзд стане пляшка "Боржомі". Також буде продовжено курсування автобусних маршрутів № 3А, 4А, 16, 18, 45 у вечірній час до 01:00 та трамвайних маршрутів № 3, 4, 9 до 01:15.

Ціни на квитки фестивалю Leopolis Jazz Fes стартують від 500 грн, найдорожчі місця обійдуться у 5000 гривень. Зазначимо, що наразі доступні квитки тільки на перший день (26 червня) та на завершальний день (30 червня). А от квитки на інші дні вже продані.

Програма Leopolis Jazz Fes 2019

Виступи на головній сцені:

Leopolis Jazz Fest 2019 у Львові: програма і розклад джазового фестивалю - фото 336347

Безплатні концерти на площі Ринок:

Leopolis Jazz Fest 2019 у Львові: програма і розклад джазового фестивалю - фото 336348

Безкоштовні заходи в палаці Потоцьких:

Leopolis Jazz Fest 2019 у Львові: програма і розклад джазового фестивалю - фото 336349

Для гостей фестивалю також працюватимуть дві безкоштовні пікнікові зони Leopolis Jazz Fest: на головній алеї та на території стадіону "Юність" в парку. Там на великих світлодіодних екранах можна подивитись усі концерти головної сцени ім. Едді Рознера.

Leopolis Jazz Fest 2019 у Львові: програма і розклад джазового фестивалю - фото 336351

Крім концертів джазових музикантів із різних країн світу, під час фестивалю відбуваються джем-сейшни, майстер-класи та автограф-сесії світових зірок джазу. Також гості фестивалю зможуть відвідати кінопокази, ярмарок сувенірів, фуд-корти, концерти переможців фестивалю вуличної музики та безліч інших заходів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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