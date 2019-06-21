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Христина Соловій – Любий друг: вийшов новий кліп в стилі серіалу Твін Пікс

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Прем'єра кліпу Соловій – Любий друг - фото 1
Прем'єра кліпу Соловій – Любий друг

Співачка Христина Соловій презентувала кліп на пісню "Любий друг" зі свого однойменного альбому. Відео відтворює атмосферу культового серіалу "Твін Пікс". Сова, лиси, споріднені душі та червона кімната – дивіться новий ролик на Радіо МАКСИМУМ!

Кліп на пісню "Любий друг" Христина Соловій зняла у травні в Києві. Задум відтворити "Твін Пікс" реалізував режисер Юрій Радковський, а партнером співачки й головним героєм відео став відомий канадський режисер, продюсер та актор Істан Розумний.

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Таємнича атмосфера "Твін Піксу" Девіда Лінча надихнула співачку ще під час створення пісні, яка знайшла своє логічне продовження у візуалізації. "Рідність душ і їх існування у різних часопросторах – тема, яка завжди мене хвилювала. Я певна, що ця історія зрезонує у багатьох душах. Ми не завжди можемо пояснити той дивний зв'язок, який виникає між різними, на перший погляд людьми. Шукаємо цьому пояснення, аналізуємо, звертаємось до психологів і різних "відаючих". Існують мрійники, котрі вірять, що ми проживаємо не одне життя і маємо шанс зустріти свою рідну душу", – поділилася зірка.

Дивитись онлайн новий кліп Христина Соловій – Любий друг:

Головною ідеєю ролика стала спорідненість душ. "Цей кліп – про те, що ми часто відчуваємо, але не можемо пояснити словами. Мені хотілося, щоб люди концентрувались на тому що у них всередині, в душі. Що є хтось поруч, такий самий, як ти. Що не треба боятися, треба кайфувати, вірити й віддавати. Що віддав – то твоє, в цьому сенс життя", – наголосив режисер відео Юрій Радковський.

У кліпі також порушується ще одна важлива тема. Христина Соловій – активістка руху захисту тварин, і задля того, щоб знову привернути увагу суспільства до проблеми, співачка залучила до зйомок довгохвосту сову на ім'я Міднайт та двох лисів – дорослого Ніксі і лисяче щеня Рудольфа.

Приручити лиса – означає стати йому другом. Наші лиси – не актори, а звірі, врятовані з хутряної ферми. У зйомці вони були задіяні не більше ніж годину і були самими собою. Маю надію, що людям, котрі ще купують одяг з хутра, наступного разу захочеться зупинитися й врятувати від жорстокої смерті рудого друга, – підкреслила Христина Соловій.

Христина Соловій. - фото 335634

Текст і слова пісні "Любий друг"

Я з тобою не знаю холоду,
Трохи крутиться голова.
Не така вже вона нестерпна
Моя каторга, як зима.
Коли вкриє тебе метелиця, –
Блисну світлом, як рання весна,
А тобі ж усього не треба,
Тільки миттю, щоб була я...
Тільки миттю, щоб була я...

Приспів:
Як раптом уві сні
Почуєш голос мій,
Земля втече з-під ніг,
Закручу тобі світ,
Не впущу наяву,
Розтоплю в тобі лід
Ти там, а я ще тут
З тобою Любий Друг.

Кілометри чужих історій
Як сто життів пройшли через нас.
Я з тобою не була в горі,
Але в радості я була.
І порвалась червона ниточка,
З нею наша історія.
Не зав'яжеш, що не судилось,
Тільки час пам'ятає нас...
Тільки час пам‘ятає нас...

Приспів (2).

Христина Соловій - фото 335635

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