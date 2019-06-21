Христина Соловій – Любий друг: вийшов новий кліп в стилі серіалу Твін Пікс

Співачка Христина Соловій презентувала кліп на пісню "Любий друг" зі свого однойменного альбому. Відео відтворює атмосферу культового серіалу "Твін Пікс". Сова, лиси, споріднені душі та червона кімната – дивіться новий ролик на Радіо МАКСИМУМ!

Кліп на пісню "Любий друг" Христина Соловій зняла у травні в Києві. Задум відтворити "Твін Пікс" реалізував режисер Юрій Радковський, а партнером співачки й головним героєм відео став відомий канадський режисер, продюсер та актор Істан Розумний.

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Таємнича атмосфера "Твін Піксу" Девіда Лінча надихнула співачку ще під час створення пісні, яка знайшла своє логічне продовження у візуалізації. "Рідність душ і їх існування у різних часопросторах – тема, яка завжди мене хвилювала. Я певна, що ця історія зрезонує у багатьох душах. Ми не завжди можемо пояснити той дивний зв'язок, який виникає між різними, на перший погляд людьми. Шукаємо цьому пояснення, аналізуємо, звертаємось до психологів і різних "відаючих". Існують мрійники, котрі вірять, що ми проживаємо не одне життя і маємо шанс зустріти свою рідну душу", – поділилася зірка.

Дивитись онлайн новий кліп Христина Соловій – Любий друг:

Головною ідеєю ролика стала спорідненість душ. "Цей кліп – про те, що ми часто відчуваємо, але не можемо пояснити словами. Мені хотілося, щоб люди концентрувались на тому що у них всередині, в душі. Що є хтось поруч, такий самий, як ти. Що не треба боятися, треба кайфувати, вірити й віддавати. Що віддав – то твоє, в цьому сенс життя", – наголосив режисер відео Юрій Радковський.

У кліпі також порушується ще одна важлива тема. Христина Соловій – активістка руху захисту тварин, і задля того, щоб знову привернути увагу суспільства до проблеми, співачка залучила до зйомок довгохвосту сову на ім'я Міднайт та двох лисів – дорослого Ніксі і лисяче щеня Рудольфа.

Приручити лиса – означає стати йому другом. Наші лиси – не актори, а звірі, врятовані з хутряної ферми. У зйомці вони були задіяні не більше ніж годину і були самими собою. Маю надію, що людям, котрі ще купують одяг з хутра, наступного разу захочеться зупинитися й врятувати від жорстокої смерті рудого друга, – підкреслила Христина Соловій.

Текст і слова пісні "Любий друг"

Я з тобою не знаю холоду,

Трохи крутиться голова.

Не така вже вона нестерпна

Моя каторга, як зима.

Коли вкриє тебе метелиця, –

Блисну світлом, як рання весна,

А тобі ж усього не треба,

Тільки миттю, щоб була я...

Тільки миттю, щоб була я...

Приспів:

Як раптом уві сні

Почуєш голос мій,

Земля втече з-під ніг,

Закручу тобі світ,

Не впущу наяву,

Розтоплю в тобі лід

Ти там, а я ще тут

З тобою Любий Друг.

Кілометри чужих історій

Як сто життів пройшли через нас.

Я з тобою не була в горі,

Але в радості я була.

І порвалась червона ниточка,

З нею наша історія.

Не зав'яжеш, що не судилось,

Тільки час пам'ятає нас...

Тільки час пам‘ятає нас...

Приспів (2).

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