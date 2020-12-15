Чому займатися сексом зранку корисно для кар'єри: відповідь науковців

Група науковців з Ратгерського інституту (США) вирішила з'ясувати, чи є зв'язок між кар'єрою й інтимним життям. Експериментів це дослідження не передбачало, тож учені зосередилися на опитуванні. Дізнайтеся, що воно показало.

В опитуванні брали участь 500 пар у віці від 18 до 50 років. Вони заповнювали анкету, відповідаючи на питання про свою кар'єру й інтимне життя.

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Було б дивно, якби допитливі вчені не знайшли якусь цікаву залежність. І з'ясувалося, що у пар, які віддають перевагу ранковому сексу, мають вищу зарплату. І, логічно, що вони досягали більшого успіху у кар'єрі. Цікаво, що стосується це не лише чоловіків, а й жінок.

За висунутою версією, такий початок робочого дня дарує заряд бадьорості та гарного настрою. А бадьорій, задоволеній і радісній людині всі справи вдаються значно краще. Тут і до просування кар'єрною драбиною недалеко.



Виявилося, що ранковий секс позитивно вплинув на кар'єру

Наразі складно сказати, чи успішні вони тому, що віддають перевагу ранковому сексу, чи інтимне життя впливає на успіх. Але ми рекомендуємо і вам спробувати перенести вечірні зустрічі на ранкові. Не виключено, що зміна графіку позитивно вплине на вашу роботу та заробітну плату.

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