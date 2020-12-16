Для максимального задоволення: 5 правил сексу на кухні

Кухня – одне з найпопулярніших місць для заняття сексом. Ми рекомендуємо додати цю локацію, якщо хочеш отримати ще більше задоволення та урізноманітнити своє інтимне життя. А для цього ми підготували для тебе 5 правил!

Якщо хочеш отримати ще більше задоволення від сексу на кухні, скористайся нашими порадами. Візьми на озброєння ці 5 простих, але надзвичайно важливих правил!

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1. Будь несподіваним

Немає нічого гіршого, ніж заздалегідь спланований секс на кухні! Ніколи не домовляйся зі своєю дівчиною заздалегідь: "Давай сьогодні займемося сексом на кухні. Це так незвично і захоплююче!", адже у той момент, коли ти вимовиш цю фразу, секс на кухні перестане бути незвичайним і захоплюючим.

Тому підкрадися до партнерки несподівано, коли вона вже закінчила готувати вечерю. Поки не закінчила, краще не підкрадається. Ти ж не хочеш залишитися без вечері?

2. Перевір обстановку на безпеку

Якось так вийшло, що саме на кухні зберігається найбільше ножів, вилок, штопорів та інших колючо-ріжучих предметів побуту, які так люблять фігурувати у кримінальних хроніках.

Тож, навіть беручи до уваги перший пункт – спонтанність, – тобі потрібно проявити також і пильність. Переконайся, що у радіусі кількох метрів від тебе і дівчата немає нічого, що може заподіяти вам шкоди та зробити посміховиськом місцевого травмпункту.

3. Використовуй їжу і кухонне приладдя

Саме час видавити на дівчину збиті вершки, що завалялися у холодильнику (особливо якщо у них ось-ось закінчиться термін придатності) або ляснути її кухонним рушником. Пластикова лопатка, до речі, теж хороша не тільки для смаження стейків, а й для імпровізованого покарання.

4. Дотримуйся стільниці

Природа розпорядилася так, що кухонна стільниця значно краще відповідає анатомії людини, ніж стіл. Тобто, підсадивши дівчину на стільницю, ти без зайвих зусиль зможеш злитися з нею і в позі "обличчям до обличчя", і в позі "чоловік позаду", в той час, як стіл змушує нас або згинати коліна, або вставати навшпиньки (і це при тому, що зріст у всіх різний).

5. Будь швидким

Як не крути, кухня для сексу не пристосована. Це починаєш розуміти на 10-й хвилині. На 15-й хвилині починаєш відчувати недоречний біль у колінах, що б'ються об стільницю. На 20-й, потираючи терпнути ноги, а ти малодушно пропонуєш дівчині перебратися у спальню.

Починаючи секс на кухні, заздалегідь розраховуй на те, що в ідеалі все потрібно провернути швидко і чисто. Так, щоб жоден келих або коліно не постраждали!

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