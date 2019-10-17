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Викрасти за 32 секунди: у Сан-Франциско поцупили картину Далі
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З художньої галереї у Сан-Франциско за пів хвилини викрали картину Сальвадора Далі "Палаючий жираф". Темношкірий чоловік у блакитній футболці та кепці просто зайшов у галерею Dennis Rae Fine Art у Сан-Франциско, забрав з мольберта гравюру і, ніким не помічений, пішов.
Лише на камерах видно, як чоловік з картиною у руках спокійно йде вулицею, навіть не намагаючись прискорити кроки.
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У галереї проходила виставка витворів іспанських сюрреалістів і "Палаючий жираф" був виставлений у вітрині для залучення уваги. Далі створив цю картину у 1966-1967 роках під впливом творчості Пабло Пікассо.
За словами директора галереї Анджели Келлетт, у злочинця була співучасниця. Жінка відволікала охоронця виставки, поки злодій крав картину вартістю 20 тисяч доларів. Картина повинна була кріпитися до мольберта карабіном і тросом, проте вони теж зникли.
Поліція вважає, що продати твір Далі буде нелегко. "Палаючий жираф" – найвідоміший твір, тому просить всіх, хто впізнає чоловіка на відео, повідомити у правоохоронні органи.
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