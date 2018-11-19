Викрадену картину Пабло Пікассо знайшли в Румунії

У Румунії, ймовірно, знайшли картину "Tête d'Arlequin" ("Голова Арлекіна") Пабло Пікассо, яку викрали з музею Кюнстгал у Роттердамі шість років тому.

У 2012 році разом з картиною Пікассо злодії забрали з музею ще шість творів мистецтва, у тому числі авторства Матісса і Моне. Їх загальна вартість становить кілька мільйонів доларів.

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Зловмисники були спіймані ще у 2013 році, але жодну з картин тоді знайти не вдалося. Експерти припускали, що щонайменше три з них грабіжники спалили, намагаючись знищити докази.

І ось тепер, через шість років, два громадянина Голландії звернулися до посольства Нідерландів у Бухаресті, щоб заявити про цінну знахідку. За їх словами, картина була виявлена ​​в окрузі Тульча на південному сході Румунії.

Картину Пабло Пікассо знайшли у Румунїі / Pictify

Прокурори з боротьби з організованою злочинністю розслідують, за яких обставин була знайдена картина, підписана Пікассо, вартістю близько 800 000 євро, – йдеться в заяві прокуратури Румунії.

Зазначимо, що камери спостереження в музеї Кюнстгал зафіксували групу злочинців, які зайшли через чорний хід. Через кілька секунд вони знову з'явилися – вже з громіздкими предметами у руках.

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